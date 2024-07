Partida entre São Paulo e RB Bragantino, pelo Brasileirão, terá mudança no horário

São Paulo quer ampliar bom retrospecto em casa. Foto: Marco Miatelo/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 16:20 • São Paulo (SP)

O jogo entre São Paulo e RB Bragantino, pela 15ª rodada do Brasileirão, marcado para o próximo sábado (6), teve um novo horário confirmado pela CBF. Antes confirmado às 21h, o duelo será realizado com uma hora de antecedência, às 20h.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A decisão foi tomada para que a partida não concorra em audiência com o próximo jogo do Brasil na Copa América, diante do Uruguai, marcado às 22h, pelas quartas de final. Com o adiantamento do compromisso no MorumBis, a federação acredita que o espaçamento entre jogos seja satisfatório.

Mandante, o São Paulo confirmou a decisão pelas redes sociais. O Tricolor Paulista já iniciou o processo de venda de ingressos para a partida.

O São Paulo está na sexta colocação do Brasileirão, com 21 pontos conquistados em 13 rodadas, enquanto o Bragantino, com dois pontos a menos, é o nono colocado. Como mandante, o Tricolor tem quatro vitórias, duas derrotas e um empate em sete jogos.

Nesta quarta, o São Paulo visita o Athletico, às 21h30, na Ligga Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão.