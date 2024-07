Foto: Gabriel Machado/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 03/07/2024 - 23:31 • São Paulo (SP)

Em confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileirão, melhor para o São Paulo, que venceu o Athletico por 2 a 1, na Ligga Arena, pela 14ª rodada e, com 24 pontos, entrou no G4 da competição. Essa foi a terceira vitória seguida do time paulista, que foi às redes com Ferreirinha e Calleri, enquanto o Furacão diminuiu com Fernandinho. O time paranaense, que não era derrotado em casa no Brasileirão desde maio do ano passado, perdeu sua invenciblidade.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo

O início foi equilibrado, com os dois times tentando chegar à meta, mas quem teve mais sucesso foi o São Paulo, que abriu o marcador com Ferreirinha, que fez um golaço após jogada de Igor Vinícius e que passou por Calleri. Esse foi o terceiro jogo seguido do atacante como titular, que vem demonstrando sua importância para a equipe de Luís Zubeldía. Pouco tempo depois, no entanto, o time da casa empatou com Fernandinho, de primeira, de fora da área, sem chances para Jandrei.

+ Contratações do São Paulo em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

No segundo tempo, logo aos 5 minutos, Thiago Heleno vacilou e Calleri ficou com a bola para estufar a rede do Furacão. O jogo passou a ficar tenso e o goleiro Léo Linck acabou expulso após chutar Welington, aos 31 minutos. Ainda deu tempo de Luís Zubeldía receber o segundo amarelo no final do confronto e também ser expulso. O técnico, que cumpriu suspensão na 13ª rodada, ficará fora novamente.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico 1 x 2 São Paulo

14ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de julho de 2024, às 21h30

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Juca Antonello)

Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian, Zapelli; Julimar, Pablo.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Alisson; Rato e Lucas; Ferreira; Calleri.