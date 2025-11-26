menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo perde Luciano para jogo contra o Fluminense; veja provável escalação

Luciano se torna mais um desfalque para o time

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
19:57
Luciano sofreu trauma na perna (Foto: Divulgação/ São Paulo)
imagem cameraLuciano sofreu trauma na perna (Foto: Divulgação/ São Paulo)
O São Paulo terá mais uma baixa para o jogo contra o Fluminense que acontece nesta quinta-feira (27). Luciano sofreu um trauma na perna direita após uma entrada no jogo contra o Juventude, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e não embarcou com a equipe para o Rio de Janeiro, palco da partida contra o Flu.

Além de Luciano, Ferreirinha também não viajou. Com uma lesão na posterior da coxa, o jogador seria avaliado nesta quarta-feira (26) para saber se teria condições de jogo. Como não aconteceu, ficará na capital paulista em tratamento.

Por outro lado, o São Paulo terá o retorno de Rafael Tolói. O zagueiro foi desfalque contra o Juventude devido a uma lesão no quadril, mas já está recuperado. Sabino e Rafael estão suspensos neste confronto.

No departamento médico, são 13 jogadores. No caso, Luciano, Ferreirinha, Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Enzo Diaz, Rodriguinho, Lucas e Arboleda.

São Paulo embarcou no final da tarde (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
São Paulo embarcou no final da tarde (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Provável escalação do São Paulo

Com o departamento médico lotado, o São Paulo deve enfrentar uma série de mudanças na escalação para encarar o Fluminense nesta quinta-feira (27). Em reencontro com Zubeldía, alguns nomes são certos, como a presença de Young no gol, no lugar de Rafael.

O Tricolor pode ir a campo com um time formado por Young, Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Lucca; Rigoni e Tapia. Ou seja, um time totalmente alternativo.

