São Paulo perde Luciano para jogo contra o Fluminense; veja provável escalação
Luciano se torna mais um desfalque para o time
O São Paulo terá mais uma baixa para o jogo contra o Fluminense que acontece nesta quinta-feira (27). Luciano sofreu um trauma na perna direita após uma entrada no jogo contra o Juventude, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e não embarcou com a equipe para o Rio de Janeiro, palco da partida contra o Flu.
Além de Luciano, Ferreirinha também não viajou. Com uma lesão na posterior da coxa, o jogador seria avaliado nesta quarta-feira (26) para saber se teria condições de jogo. Como não aconteceu, ficará na capital paulista em tratamento.
Por outro lado, o São Paulo terá o retorno de Rafael Tolói. O zagueiro foi desfalque contra o Juventude devido a uma lesão no quadril, mas já está recuperado. Sabino e Rafael estão suspensos neste confronto.
No departamento médico, são 13 jogadores. No caso, Luciano, Ferreirinha, Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Enzo Diaz, Rodriguinho, Lucas e Arboleda.
Provável escalação do São Paulo
Com o departamento médico lotado, o São Paulo deve enfrentar uma série de mudanças na escalação para encarar o Fluminense nesta quinta-feira (27). Em reencontro com Zubeldía, alguns nomes são certos, como a presença de Young no gol, no lugar de Rafael.
O Tricolor pode ir a campo com um time formado por Young, Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Lucca; Rigoni e Tapia. Ou seja, um time totalmente alternativo.
