São Paulo: Oscar tem nova lesão na coxa e vira desfalque contra o Atlético-MG

O meia Oscar foi diagnosticado com uma nova lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, ele será desfalque do São Paulo no jogo contra o {Atlético-MG}, domingo (6), em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão.

Após ficar fora da estreia do São Paulo no Brasileirão contra o Sport devido a uma lesão na mesma coxa esquerda, Oscar passou por um tratamento intensivo e conseguiu participar da vitória por 1 a 0 sobre o Talleres, na última quarta-feira, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela Libertadores. Na etapa final, o jogador sentiu novamente o local e precisou ser substituído.

Agora, com a confirmação de um novo problema na mesma região, o camisa 8 seguirá em tratamento. O tempo de recuperação do meia não foi estabelecido. Assim, Oscar será desfalque no time de Luis Zubeldía por tempo indeterminado.

Sem Oscar, o Tricolor volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após empatar sem gols em casa contra o Sport, o São Paulo busca a primeira vitória no Brasileirão.

O próximo compromisso pela Libertadores será na quinta-feira, dia 10, às 21h30, contra o Alianza Lima, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos.

