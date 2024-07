São Paulo libera, e Diego Costa se aproxima de clube europeu

Diego Costa em treino do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Rafaela Cardoso • Publicada em 15/07/2024 - 14:52 • São Paulo (SP)

O São Paulo liberou Diego Costa para realizar exames médicos e finalizar sua transferência para o Krasnodar, da Rússia. O zagueiro não participou das atividades da equipe nesta segunda-feira (15), quando o elenco se reapresentou após dois dias de folga.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal ge e confirmada pela apuração do Lance!. O jogador de 2024 viajará à Europa para acertar os últimos detalhes e assinar com o clube russo. A proposta do Krasnodar é de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) pela compra definitiva do atleta; o Soberano é dono de 80% do passe do zagueiro.

Na temporada, o Diego tem sido reserva, mas já atuou em 30 partidas. Havia preocupação do São Paulo em concluir a negociação pelo fato das equipes russas não poderem negociar de forma padrão. O país enfrenta sanções por conta do conflito na Ucrânia e está fora do sistema SWIFT, que facilita transferências bancárias internacionais.

No entanto, a proposta sempre foi vista com bons olhos, e a negociação deve ser concretizada após a realização de exames por parte do jogador. Existe a expectativa de que o Soberano busque um zagueiro no mercado, já que Diego Costa era o principal reserva da equipe.