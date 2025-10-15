Ingressos de São Paulo x Bahia: veja preços e onde comprar

O São Paulo abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Bahia, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Os ingressos serão liberados primeiramente para quem é sócio-torcedor. A partir do dia 22 de outubro, o Tricolor Paulista liberará as vendas para o público-geral. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

continua após a publicidade

➡️ Oscar acumula baixas no São Paulo e ultrapassa números de lesões na China

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Bahia

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 meia-entrada

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 meia-entrada

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 50 / R$ 25 meia-entrada

continua após a publicidade

Arquibancada Oeste Visitante > R$ 100 / R$ 50 meia-entrada

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes.

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 10h de 13/10 até às 17h30 de 25/10 em spfcticket.net > R$ 300