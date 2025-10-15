menu hamburguer
São Paulo

Ingressos de São Paulo x Bahia: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam no dia 25 de outubro, à 21h30, no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
14:15
Torcida do São Paulo protesta antes da partida contra o Ceará no Morumbis
O São Paulo abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Bahia, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Os ingressos serão liberados primeiramente para quem é sócio-torcedor. A partir do dia 22 de outubro, o Tricolor Paulista liberará as vendas para o público-geral. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

➡️ Oscar acumula baixas no São Paulo e ultrapassa números de lesões na China

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Bahia

ARQUIBANCADAS
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 meia-entrada
Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 meia-entrada
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 50 / R$ 25 meia-entrada

Arquibancada Oeste Visitante > R$ 100 / R$ 50 meia-entrada

CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 meia-entrada

CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 meia-entrada

CAMAROTES
A compra deve ser feita direto com os camarotes.

CAMAROTE DOS ÍDOLOS
Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC
A partir das 10h de 13/10 até às 17h30 de 25/10 em spfcticket.net > R$ 300

Levantamento revela quem mais participou dos gols do São Paulo em 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

