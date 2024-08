São Paulo homenageia jogador hospitalizado do Nacional

Jogadores do São Paulo com a camisa azul em homenagem a Izquierdo (Foto: Divulgação São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 19:11 • São Paulo

Os jogadores do São Paulo entraram em campo neste domingo (25), contra o Vitória no Morumbis, vestindo uma camisa azul por cima do uniforme tradicional para homenagear o zagueiro Izquierdo, do Nacional (URU), que está hospitalizado após sofrer se sentir mal durante durante a partida pelas oitavas de final da Libertadores e sofrer uma parada cardíaca.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A camisa, com a cor que remete ao Uruguai, país do clube e do jogador, exibia os dizeres "Forza Izquierdo". O zagueiro da equipe uruguaia segue internado no Hospital Albert Einstein, para onde foi levado após passar mal no gramado durante a partida que classificou o Tricolor.

O hospital emitiu uma nova atualização sobre o estado de saúde do jogador neste domingo. Segundo a nota, ele foi novamente submetido a exames, e a avaliação mostrou uma progressão no comprometimento cerebral e um aumento da pressão intracraniana.