Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 09:33 • São Paulo (SP)

O São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino com mudanças em relação ao primeiro jogo. Thiago Viana promoveu algumas alterações na parte ofensiva para tentar tirar a desvantagem de dois gols diante do Corinthians, após perder a ida por 3 a 1 no MorumBIS.

A linha de defesa se mantém igual, com Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes. No meio, Serrana inicia a partida no lugar de Robinha - alteração feita no segundo tempo da ida -, com Aline provavelmente descendo para a função de segundo volante. No ataque, Laryh e Mariana Santos saem para as entradas de Isa e Dudinha.

📜 ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

⚽ Carlinha

⚽ Letícia Alves

⚽ Kaká

⚽ Ana Alice

⚽ Bia Menezes

⚽ Maressa

⚽ Aline

⚽ Camilinha

⚽ Serrana

⚽ Isa

⚽ Dudinha

Reservas: Anna Bia, Vivian, Jéssica Soares, Laryh, Carol Gil, Rafa Mineira, Day Silva, Ravena, Mariana Santos, Mimi, Robinha e Vi Amaral.

A bola rola na Neo Química Arena neste domingo (22) às 10h (horário de Brasília). Para conquistar o título, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença; dois gols levam à disputa aos pênaltis, e um triunfo por um gol, empate ou derrota dão o título ao Corinthians.