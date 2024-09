Piccinato escala Corinthians com uma mudança para o segundo jogo da final do Brasileirão Feminino

(Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 09:22 • São Paulo (SP)

O técnico Lucas Piccinato decidiu fazer apenas uma alteração no time titular do Corinthians para o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino, que será disputada neste domingo (22), às 10h, na Neo Química Arena. O comandante fez uma alteração na lateral do time e deixará Paulinha no banco.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

As Brabas venceram o jogo de ida por 3 a 1, no MorumBis, e agora podem perder em casa por até um gol de diferença que ficam com a taça. Elas são as atuais tetracampeãs da competição e têm cinco títulos no total.

Assim, o Corinthians entra para a sua oitava final consecutiva com: Nicole, Isabela, Dani Arias, Mariza, Yasmim; Yaya, Vic Albuquerque, Duda Sampaio, Gabi Portilho, Jaqueline e Millene.