A Copa do Brasil tem um novo campeão: o São Paulo! Pela primeira vez em sua história o Tricolor Paulista conquistou a taça da competição, a única que faltava na galeria de troféus do clube.



O triunfo veio após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi, neste domingo. Rodrigo Nestor fez o gol são-paulino, enquanto que Bruno Henrique abriu o placar para os cariocas. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior precisava apenas de um empate, já que havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, com um tento anoatdo pelo argentino Calleri.



Disputada desde 1989, a Copa do Brasil agora conta com 17 campeões diferentes, sendo seis deles paulistas. Além do São Paulo, Palmeiras, quatro vezes, Corinthians, três, Santos, Santo André e Paulista de Jundiaí, uma vez cada, também levantaram a taça. Confira a lista completa de campeões:



CAMPEÕES DA COPA DO BRASIL



1º - Cruzeiro - 6 títulos

2º - Grêmio - 5 títulos

3º - Palmeiras - 4 títulos

Flamengo - 4 títulos

5º - Corinthians - 3 títulos

6º - Atlético Mineiro - 2 títulos

7º - São Paulo - 1 título

Criciúma - 1 título

Santos - 1 título

Sport - 1 título

Vasco - 1 título

Fluminense - 1 título

Santo André - 1 título

Paulista - 1 título

Athletico-PR - 1 título

Juventude - 1 título

Internacional - 1 título