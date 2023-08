Depois desse jogo, o São Paulo ainda venceu mais três duelos, emplacando uma sequência de quatro triunfos consecutivos sobre o time da Gávea, sendo duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. A quebra dessa sequência, no entanto, também viria com uma goleada pesada, dessa vez a favor dos cariocas: 5 a 1, também no Maracanã.