⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O jogo começou com boas chances para ambas as equipes, mas foi o Carajás quem foi mais eficiente. Logo aos 15 minutos, Valdivia recebeu passe após cobrança de escanteio, carregou para a entrada da área e bateu para o gol, quase sem ângulo. A bola passou por todo mundo e acabou no fundo das redes. Pouco depois, aos 19'/1ºT, veio o segundo do time paraense: Davi aproveitou vacilo da zaga tricolor e, no rebote, ampliou o placar.