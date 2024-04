São Paulo atingirá marca histórica em retorno à Libertadores

São Paulo disputará sua 22ª edição de Libertadores (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto / saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 12:54 • São Paulo (SP)

A estreia do São Paulo na atual edição da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (4), contra o Talleres, na Argentina, marcará o jogo de número 200 do clube na competição continental.

Tricampeão, o Tricolor possuí um retrospecto positivo no torneio. Nas 21 edições que disputou até o momento, a equipe do Morumbi soma 96 vitórias, 48 empates e 56 derrotas.

No entanto, atuando fora de seus domínios, o São Paulo acumula um aproveitamento ruim. São apenas 24 vitórias em 100 duelos, nos quais conquistou 104 dos 300 pontos em disputa.

GRUPO DO SÃO PAULO

Primeiro clube brasileiro a garantir vaga na atual edição da Libertadores, o São Paulo é o cabeça de chave do grupo do B, que conta também Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o Cobresal, do Chile, além do Talleres, adversário desta noite.

RECORDES NA LIBERTADORES

Essa será a 22ª edição de Libertadores do São Paulo, que é, ao lado do Grêmio, o segundo clube com mais participações no torneio. O Palmeiras, com 23, lidera a lista. Ademais, o Tricolor é apenas a terceira instituição a alcançar a marca de 200 jogos na competição.

