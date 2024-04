São Paulo anuncia a contratação do técnico Luis Zubeldía

(Foto: Divulgação / São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 20:58 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou a contratação do técnico Luis Zubeldía. O argentino, campeão da Sul-Americana de 2023 com LDU, do Equador, assinou com o Tricolor até 31 de dezembro de 2025 e chega para substituir Thiago Carpini.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

Além de Zubeldia, também chegam ao São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

A estreia de Zubeldía pelo São Paulo será na próxima quinta-feira (25), quando o Tricolor encara o Barcelona de Guiaquil, Equador, fora de casa, pela fase de grupos da Libertadores

- Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube - afirmou Zubeldía.

Zubeldia foi campeão da Sul-Americana pela LDU (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

- Fico feliz que conseguimos acertar a vinda dele neste momento, já que era um profissional que já havíamos avaliado bem, mas que anteriormente não estava disponível. É um treinador com trabalhos sólidos na carreira, experiência em competições internacionais e conquistas relevantes. Agimos rápido, mas sempre seguindo os nossos processos internos de avaliação”, afirmou Julio Casares, presidente do São Paulo