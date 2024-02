- Não dá para deixar de lado um craque como esse. Essa sempre foi minha opinião no São Paulo. Quem decide sempre são os técnicos. Mas eu tenho que dar a minha opinião. Ele conversou com o treinador, pediu desculpas. Eles se entenderam. Se nesse tempo ele estivesse se portando mal no dia a dia, cometido algum ato de indisciplina, não treinasse com vontade, não cumprisse horários, aí não teria chance nenhuma de resolver o assunto. Como foi um pedido dele e, por ele ter se portado muito bem no período que ficou fora do time, a gente aceitou.