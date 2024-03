Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O colombiano James Rodríguez deve ser titular no time do São Paulo no próximo dia 4 de abril, quando o Tricolor estreia na Libertadores, contra o Talleres, às 21h, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

O jogador que foi ganhando seu espaço no time de Thiago Carpini e, inclusive, começou jogando o jogo-treino de sábado (30), contra o contra o Atlético Mogi, clube que disputa a quinta divisão do Paulistão, que terminou com goleada por 10 a 0. O Tricolor, no entanto, não divulgou os autores dos gols.

O Tricolor não faz um jogo oficial desde o dia 17 de março, quando enfrentou o Novorizontino e acabou eliminado do Paulistão nas quartas de final. Na ocasião, James Rodríguez não começou o duelo como titular, e também não foi para as cobranças de pênalti, que decidiram quem avançaria.

Na Libertadores, o Tricolor está no Grupo B, ao lado de Talleres, Barcelona de Guayaquil e Cobresal.

