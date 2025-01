Saiba como Oscar pode jogar no meio de campo do São Paulo

Grande contratação do São Paulo, Oscar representa esperança para o time conseguir ter uma temporada com títulos. O jogador pode ser o desafogo no meio de campo da equipe.

No ano passado, a função de articulador foi a que o São Paulo mais sentiu falta. Por isso o Tricolor fez um grande esforço para repatriar Oscar.

Assim, Luis Zubeldía tem aproveitado os treinos nos Estados Unidos para fazer testes na equipe e, com isso, achar o melhor funcionamento para o time em campo.

Zubeldía primeiro sinalizou que o jogador pode atuar em um 4-4-2, atuando como um meia pela esquerda.

— Uma qualidade impressionante, vai nos dar uma qualidade que a gente precisava, um camisa 10 ali nato, um passe muito refinado, uma visão de jogo muito refinada, com certeza vai preencher uma função que a gente estava precisando, na minha opinião — disse Lucas.

Mas Oscar não precisa ficar limitado àquela faixa do campo. O jogador também pode atuar como um meia centralizado, distribuindo bolas para os jogadores do ataque tricolor.

— Estou muito feliz com a chegada dele, de poder reeditar essa dupla, fiz a base inteira com ele no São Paulo. É um grande jogador, uma grande pessoa, um grande amigo. Com certeza vai nos ajudar bastante. E aumenta a expectativa para gente — completou o camisa 7 tricolor.

O São Paulo disputará dois jogos preparatórios pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado na Flórida. No dia 15 de janeiro enfrenta o Cruzeiro, e no dia 19, o adversário será o Flamengo.

O segundo jogo não contará com alguns atletas são-paulinos, já que parte do grupo retornará ao Brasil no dia 17 de janeiro para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20.