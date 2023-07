A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto e por conta disso, o São Paulo corre atrás de reforços. No entanto, as últimas semanas vêm sendo de pouca movimentação no mercado da bola pelo Tricolor. Com Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão para disputar, o São Paulo pode ver o prazo de inscrições dos torneios se encerrar sem caras novas.