Algo parecido aconteceu com Lucas, que deixou o Brasil como um ponta-direita de potencia, capaz de ir à linha de fundo e compor a linha de meio-campo no 4-4-2. No PSG (França) e no Tottenham (Inglaterra), Lucas passou a atuar não apenas pelos dois lados como também pelo centro, especialmente no início do trabalho de Antonio Conte pelo clube de Londres (o mapa de calor de Lucas em sua última temporada completa pelo Tottenham também pode ser conferido abaixo).