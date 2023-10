João Marcos

O foco do São Paulo deve ser manter o elenco atual. Não apenas com relação às renovações de Lucas, Rafinha e Caio Paulista, mas também pensando nas possíveis saídas de Beraldo, Welington (que quase se transferiu no último dia da janela) e Luciano. Reforços apenas para repor saídas, e o substituto precisa ser melhor que o jogador que deixou o elenco. O grupo atual do São Paulo é bom se levarmos em consideração a condição financeira do clube e, com a manutenção do trabalho de Dorival, deve ser suficiente para brigar por pelo menos mais um título no próximo ano.