Desde 2012, o São Paulo vive um jejum de títulos internacionais. A última conquista do São Paulo foi a Copa Sul-Americana naquele ano. Com a conquista da Copa do Brasil em 2023 com Dorival Júnior no comando, o Tricolor se classificou para a Copa Libertadores neste ano. Assim, Carpini já tem o maior desafio do ano: trazer esta conquista para equipe.