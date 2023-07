SÃO PAULO CORRE PELA CHEGADA DE ERICK

Mal o gerente de futebol do São Paulo, Rui Costa, chegou da Colômbia trazendo na bagagem a contratação de James Rodríguez e já vai ter de arregaçar as mangas para resolver o maior dos imbróglios do time do Morumbi nessa janela de transferências: a contratação do ponta Erick, do Ceará, cujo contrato com o clube nordestino vai até o final do ano e que já tem um acordo para ser reforço do Tricolor a partir de 2024 (Clique e leia a matéria completa).