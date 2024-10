Cuiabá venceu em casa o São Paulo por 2 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 21:15 • Cuiabá (MT) • Atualizada em 05/10/2024 - 23:30

O São Paulo tropeçou diante do Cuiabá e viu a busca por alcançar o G4 e a vaga direta para a Libertadores 2025 mais distantes. O Dourado venceu o Tricolor por 2 a 0 na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão, neste sábado (5). Com direito a lei do ex, Bruno Alves abriu o placar, que foi ampliado por Clayson ainda no primeiro tempo.

Embora o resultado tenha sido positivo na rodada, o Cuiabá não muda de posição na tabela do campeonato. Agora com 26 pontos, o Dourado se manteve em 19º e penúltimo lugar. Para o São Paulo também não teve alteração. Sem pontuar, continua na quinta colocação, com 47 pontos.

Como foi o jogo?

Para conquistar os três pontos, o Cuiabá foi em busca do gol nos minutos iniciais e conseguiu. Logo aos 3 minutos, Bruno Alves, de bicicleta, marcou o primeiro do Cuiabá. A jogada começou com a falta batida por Clayson. Após desvio do Pitta, de cabeça, a bola sobrou para o zagueiro, que fez um golaço.

Embora com mais posse de bola, o São Paulo viu o domínio do jogo ficar com o Cuiabá. O Tricolor não conseguiu ter sucesso na área do Dourado, além de mostrar dificuldade em criar oportunidades.

No fim do primeiro tempo, um erro da defesa do Tricolor. Na saída de bola equivocada, Rafinha tocou sem força para Bobadilla, que perdeu a dividida com Lucas Fernandes. Clayson recebeu o passe certeiro e bateu no ângulo de Rafael. O clube paulista encontrou muita dificuldade na primeira parte do confronto, com apenas três finalizações e nenhuma chance clara de gol.

No volta do intervalo, o São Paulo teve seu melhor momento no gramado da Arena Pantanal e atacou mais, mas sem conseguir oportunidade clara. O duelo esfriou, ao ser interrompido pelo árbitro Anderson Daronco duas vezes por polêmica incomum: erro na calibragem das bolas disponíveis.

As oportunidades individuais começaram a aparecer para o Tricolor, porém sem sucesso. Assim, o Cuiabá aproveitou para voltar ao jogo. Quase marcou o terceiro gol no duelo, que terminou com chute para fora de Ramon. A vitória do Dourado estava garantida.

O que vem pela frente?

Para abrir a próxima rodada, o São Paulo recebe o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, já que haverá shows do cantor Bruno Mars no Morumbi. O duelo será às 21h45m (de Brasília) no dia 16 de outubro, logo após a Data Fifa. Já na luta para se livrar do Z4, o Cuiabá visita o lanterna Atlético-GO no dia 18 de outubro, às 19h (de Brasília), no Antônio Acioly, em Goiânia.

Cuiabá e São Paulo se enfrentaram pela 29ª rodada do Brasileirão. (Foto: Gil Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 x 0 SÃO PAULO

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 19h;

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🥅 Gols: Bruno Alves (3‘/1ºT) (1-0); Clayson (41'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Fernandes, Jonathan Cafu e Matheus Alexandre (CUI); André Silva e Arboleda (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Fernando Sobral (Guilherme Madruga), Lucas Fernandes (Jonathan Cafu) e Ramon; Gustavo Sauer (Denilson), Isidro Pitta (Lucas Mineiro) e Clayson (André Luís).



SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Sabino e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo, Bobadilla (Rodrigo Nestor), Wellington Rato (William Gomes) e Luciano; Lucas Mouras e André Silva.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/RS)