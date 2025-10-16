Crespo comenta lesões do São Paulo e abre o coração: ‘Coisas inacreditáveis’

Hernán Crespo lamentou as lesões sofridas no São Paulo. Agora sem Wendell, que deixou a Arena do Grêmio de muletas nesta quinta-feira (16), o técnico lida com um departamento médico cada vez mais cheio - e com ausência de diversas peças importantes, como Oscar, Calleri e André Silva.

continua após a publicidade

Em coletiva de imprensa após a derrota por 2 a 0, foi questionado sobre como "extrair mais" do elenco em uma situação médica como esta.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Extrair mais? Nossa, você é positivo…Estamos fazendo o melhor possível dentro do limite, estamos tentando nos adaptar ao que acontece no dia a dia e no São Paulo acontece muita coisa no dia a dia. Estamos fazendo o melhor possível até dezembro e ao final da temporada fazer um balanço do que podemos fazer. Agora é seguir no dia a dia, tentar fazer o melhor, andar, caminhar, tentar voar - disse Crespo.

➡️Com brilho de Carlos Vinícius, Grêmio vence o São Paulo pelo Brasileirão

Hernán Crespo lamentou resultado do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo enfrenta o Mirassol no domingo

No domingo, dia 19, o São Paulo encara o Mirassol, também fora de casa. Na coletiva, também foi questionado sobre a preparação do time. Direto, destacou que tudo precisa ser pensado ás vésperas, muito por conta destes problemas que estão assolando o clube.

continua após a publicidade

- Não pensei no Mirassol, tenho que pensar dia a dia, as surpresas aqui são constantes, não tenho o privilégio de outros técnicos de pensar na frente, aqui acontecem coisas inacreditáveis todos os dias, aí temos que nos adaptar. No domingo, é tentar fazer o melhor que podemos e tudo pode acontecer - completou.

O Tricolor briga para entrar no G6 da tabela do Brasileirão. No momento, a equipe está na oitava colocação, com 38 pontos somados.