03/07/2024

Brigando pelas primeiras posições do Brasileirão, Athletico e São Paulo se enfrentam na Ligga Arena, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (3), às 21h30. O duelo será um confronto direto, já que o Furacão ocupa a quinta posição, com 22 pontos, enquanto o Tricolor, com um ponto a menos, vem logo em seguida na tabela.

O jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão marcará mais um reencontro do atacante Pablo com o São Paulo, clube que defendeu entre 2019 e 2021 e pelo qual marcou 32 gols. Em boa fase no Athletico e próximo de atingir a marca de 300 jogos pelo clube que o revelou, o atacante soma 10 gols na temporada, um a mais que o ídolo tricolor Calleri, que balançou as redes nove vezes em 2024.

A média de gols por minuto no ano também dá vantagem ao atacante athleticano: Pablo marcou 10 gols em 1430 minutos em campo - um gol a cada 143 minutos. Já o atacante argentino, que balançou as redes na última rodada contra o Bahia, soma nove gols em 2201 minutos - um gol a cada 245 minutos em campo.

No confronto pelo Brasileirão do ano passado, inclusive, a Lei do Ex se fez presente na Ligga Arena. Pablo abriu o placar de cabeça ao aproveitar cruzamento de outro ex-são-paulino, o meia Vitor Bueno. O volante Pablo Maia igualou e deu números finais a partida, válida pela 30ª rodada da competição.

A partida desta noite será a de número 298 de Pablo pelo Furacão, o nono atleta que mais vestiu a camisa rubro-negra na história, além de ser também o nono maior artilheiro da história do Athletico, com 71 gols marcados.