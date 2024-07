O que o São Paulo pensa sobre os episódios de indisciplina de Zubeldía

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/07/2024 - 18:22 • São Paulo (SP) • Atualizada em 22/07/2024 - 20:16

Os recorrentes episódios de indisciplina do técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, voltaram a ser assunto após, mais uma vez, o argentino ser punido por seu comportamento na área técnica. No empate com o Juventude na última rodada do Brasileirão, o treinador recebeu o terceiro cartão amarelo pela segunda vez na competição, e está suspenso para o próximo compromisso de sua equipe, contra o líder Botafogo.

Apesar do mau comportamento de Zubeldía, a diretoria do Tricolor não multou o treinador e também não deu nenhuma "bronca" no argentino por, mais uma vez, deixar a equipe desfalcada à beira do gramado, segundo apurou o Lance!. E não tem planos de fazer, caso as advertências se repitam.

Zubeldía já havia sido advertido com outros sete cartões ao longo da competição. Primeiro, nos jogos contra Cruzeiro, Internacional e Criciúma. Depois, foi advertido com amarelo e vermelho no confronto com o Athletico-PR, e, por fim, estava pendurado após partidas contra Atlético-MG e Grêmio, e sendo advertido contra o Juventude.

Após o jogo da 18ª rodada do Brasileirão, em que recebeu mais um cartão e agora desfalcará o time diante do Botafogo, nesta quarta-feira (24), no Estádio do Morumbis, Zubeldía lamentou, mas mostrou que não pretende mudar seu modo de agir.

- Que me deem o amarelo é um tema menor para mim. Indiscutivelmente tem coisas que poderiam ser evitadas aqui. Os árbitros aqui têm uma obsessão de não sair da área técnica. É uma arbitragem muito autoritária, muito autoritária. Luciano protesta e toma amarelo. O Lucas é amarelado rapidamente outro dia. E são jogadores de nome. Para mim isto fala muito, porque tem que respeitar Moura, Luciano. Mas em seguida há situações que acontecem que eu me surpreendo. Uma coisa é o árbitro fazer justiça no jogo, outra é ser autoritário, não contemplar algumas situações normais no futebol - disse Zubeldía.

Os números de cartões do técnico do São Paulo ultrapassaram os de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que inúmeras vezes também foi "apelidado" como indisciplinado pelos rivais. O português, no entanto, tem dois cartões a menos que o argentino.

Quantidade de cartões

Desde que chegou ao São Paulo, em 19 jogos, Zubeldía recebeu 11 cartões no total. Além dos citados acima, válidos pelo Brasileirão, o argentino foi advertido contra Barcelona de Guayaquil e Cobresal, pela Libertadores, e um contra Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.