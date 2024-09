Ídolo do São Paulo vai atingir 450 jogos profissionais; veja mais números

Calleri pode chegar a 450 jogos no futebol profissional em partida contra o Internacional (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

Jonathan Calleri, centroavante e ídolo no São Paulo, está apenas a uma partida da marca de 450 jogos no futebol profissional. Caso o jogador seja relacionado por Zubeldía para o próximo confronto, neste domingo (22), contra o Internacional, o atacante atingirá o marco na carreira. Pelo Tricolor, Calleri disputou aproximadamente 44,7% do total de partidas. Confira os números do atleta.

Calleri iniciou a carreira no futebol profissional em 2013, pelo All Boys, da Argentina. Na vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, o atacante atuou nos 20 minutos finais do segundo tempo. Anos mais tarde, teve a primeira passagem pelo São Paulo. Em 2016, fez a estreia pelo clube paulista e foi o artilheiro da Copa Libertadores, com nove gols.

Depois disso, o centroavante passou cinco anos na Europa, em clubes como West Ham (ING), Las Palmas (ESP), Alavés (ESP), Espanyol (ESP) e Osasuna (ESP).

Voltou ao São Paulo em 2021 e, desde então, entrou para a história do clube, ao conquistar a marca de 13 gols na Libertadores. Atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni - ambos com 14 -, é o terceiro jogador do Tricolor que marcou mais vezes na mais importante competição de clubes da América do Sul.

O centroavante se entusiasma por estar próximo de atingir 450 jogos e falou sobre o amor pelo trabalho.

- Quando eu era bem pequeno, tinha o sonho de ser jogador, mas jamais imaginei passar por todas as emoções que vivi no futebol. Foram momentos muito especiais e que me fizeram amadurecer como jogador e como pessoa. Eu me sinto um cara privilegiado por acordar todos os dias e trabalhar com o que amo, com o que tenho enorme prazer e paixão. Estou perto de atingir 450 jogos, e espero ainda poder entrar em campo muitas e muitas vezes - projetou Calleri.

Calleri é o segundo maior artilheiro da história do São Paulo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja números e estatísticas do jogador pelo São Paulo

Números Gerais

👟 449 jogos

⚽ 137 gols

🥅 44 assistências Números no São Paulo

👟 201 jogos (44,7% do total)

⚽ 75 gols

🥅 21 assistências

🎯 Segundo maior artilheiro do Tricolor, atrás apenas de Pedro Rocha, que fez 119 gols

⚔️ Maior goleador estrangeiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 40 gols

🏁 Sétimo estrangeiro a chegar à marca de 200 jogos pelo São Paulo