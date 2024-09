Nestor tem lesão confirmada e deve ser desfalque para o São Paulo

Rodrigo Nestor, do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 20:12 • São Paulo (SP)

Rodrigo Nestor sofreu entorse no tornozelo direito ao fim da partida contra o Atlético-MG, na última quinta-feira (12). Com isso, o meia pode ser desfalque no próximo domingo no confronto do São Paulo contra o Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Em dividida com Palácios, Nestor demonstrou sentir muita dor. Ao final, deixou o estádio com uma proteção no pé. No treino desta sexta-feira, o jogador ficou em tratamento no Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica.

A expectativa é de que o meia se recupere para a partida contra o Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, na próxima quarta-feira.

Novidade no treino

Após defender a seleção da Irlanda do Norte na última data Fifa, Jamal Lewis desembarcou no Brasil e participou da primeira parte do treinamento com bola. O lateral pode ser relacionado para o próximo duelo, em Belo Horizonte.

Entre os desfalques do São Paulo estão Rafinha e Bobadilla, por suspensão pelo terceiro cartão amarelo.