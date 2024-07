Copiar Link

Publicada em 26/07/2024

O São Paulo apresentou o volante Marcos Antônio como reforço, nesta sexta-feira (26). O jogador chega por empréstimo até a metade de 2025 e tinha proposta para atuar no Flamengo, mas optou por vestir a camisa do Tricolor pela "seriedade".

O meio-campista destacou a maneira que foi tratado nas negociações e enalteceu a felicidade de ter a oportunidade em jogar no São Paulo.

Marcos Antônio é reforço do Tricolor (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

— É uma grande alegria estar aqui neste grande clube. A seriedade em tudo, a maneira com que fui tratado, por isso estou aqui hoje. Estou muito feliz de vestir essa camisa. Escolhi o São Paulo, jogar aqui. Não tem o porquê. Foi aquilo que chegou, está tudo tranquilo, tudo certo — contou.

Marcos Antônio terá a tarefa de substituir Pablo Maia e Alisson no São Paulo, volantes titulares que estão machucados e fora do restante da temporada. Ele falou sobre a expectativa de suprir a lacuna, desejou força aos companheiros e garantiu que pode jogar na posição que o técnico Zubeldía preferir.

— São dois jogadores de muita qualidade, espero que voltem o mais rápido para ajudar o São Paulo. Vou procurar me adaptar o mais rápido para ajudar todos que estão aqui. Trabalhar forte para entender como o professor quer que eu jogue. Desde quando comecei a jogar, procurei fazer o que os técnicos me pedem. Estou pronto para qualquer desafio — disse.

Uma das inspirações de Marcos Antônio é Hernanes, que também atuou na Lazio e é ídolo do São Paulo. Mas o volante prefere ter calma ao dizer se repetirá a trajetória do Profeta.

— O Profeta, Hernanes, grande jogador, teve grande história aqui no clube. Vou procurar fazer meu trabalho. As coisas acontecem naturalmente, com muita calma, tranquilidade. Quero dar o primeiro passo, não pensar na frente.

Formado no Athletico-PR, Marcos Antônio saiu cedo do Brasil e iniciou sua trajetória profissional no Estoril, de Portugal. Depois, se destacou no Shakhtar Donetsk (UCR), onde jogou Champions League. Depois, passou pela Lazio (ITA) e estava emprestado ao PAOK, da Grécia.