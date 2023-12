Luciano lamentou a derrota do São Paulo contra o Atlético-MG e explicou o que faltou para o Tricolor sair com os três pontos. Em partida disputada no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão, a equipe de Dorival Júnior foi derrotada por 2 a 1. Para o camisa 10, 'faltou atenção'.