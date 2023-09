Na Copa Sul-Americana, em 2012, Lucas atuou em nove jogos, com dois gols marcados. Mas o grande destaque foi justamente por ter protagonizado a confusão com o Tigre. Além de ter marcado um dos gols na final, foi o pivô de uma confusão com os argentinos, ao levar uma cotovelada no rosto e deixar o primeiro tempo com o nariz sangrando. Com a briga instaurada, o Tigre se negou a voltar para a partida.