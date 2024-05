Ídolo está próximo do retorno (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 15/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Se nada mudar nesta quarta-feira (15), Lucas Moura voltará a ser relacionado pelo São Paulo, que joga contra o Barcelona, no Equador. A partida vale pela fase de grupos da Libertadores.

O camisa 7 do Tricolor, no entanto, não será titular. Com condições de jogar apenas entre 20 e 30 minutos, o atleta iniciará o duelo contra os equatorianos no banco de reservas. Mas a programação da comissão técnica é de que o profissional entre durante o segundo tempo para ganhar ritmo.

Luis Zubeldía, treinador são-paulino, ainda não teve a oportunidade de escalar Lucas, já que o meia-atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no início de abril, quando a equipe do Morumbi ainda era treinada por Thiago Carpini. Ainda assim, o técnico argentino gostou da evolução do atleta na recuperação e dos poucos treinamentos com bola que acompanhou.

Enquanto esteve afastado dos gramados, se recuperando de lesão, o camisa 7 esteve fora de 10 compromissos da sua equipe. Foram sete vitórias, duas derrotas e um empate no período. Sob o comando de Zubeldía, o São Paulo ainda não perdeu. São seis triunfos e uma igualdade, em sete confrontos disputados.

Na Libertadores, o Tricolor já está classificado às oitavas de final, mesmo na segunda colocação da sua chave. São nove pontos conquistados, sete a menos que o Barcelona, que é o terceiro colocado, mas pode chegar no máximo até oito pontos. Restam mais dois jogos para o fim da fase de grupos.

SEMPRE PRESENTE

Em reta final de recuperação física, Lucas Moura conteve a ansiedade acompanhando o São Paulo de perto. Mesmo sem condições físicas, o jogador foi presença constante no Morumbis e, na segunda-feira (13), participou de uma ação de Dia das Mães em um dos camarotes do estádio.

O projeto foi idealizado por Larissa Saad, esposa do jogador, que convidou oito mães para assistirem a vitória são-paulina sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no camarote que o meia-atacante possui na casa do Tricolor.

– Quando a Lari me falou desta ação, logo de cara achamos que seria algo muito especial e tocante para todos os envolvidos. Que bom que tudo saiu da melhor maneira possível e pudemos compartilhar com elas esse jogo no Morumbis, com uma vitória do São Paulo – disse Lucas Moura.