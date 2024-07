Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 24/07/2024 - 23:11 • São Paulo (SP)

O empate entre São Paulo e Botafogo no Morumbis, na noite desta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão, deixou um gosto amargo para os donos da casa. Apesar do resultado ter sido contra o líder da competição, o Tricolor saiu na frente e teve mais oportunidades de sair com a vitória no segundo tempo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para o meia-atacante Lucas Moura, o São Paulo jogou melhor no segundo tempo e poderia ter saído de campo com os três pontos, mas afirma que futebol é "eficiência".

- Pelo que apresentamos no segundo tempo, poderíamos ter saído de campo com um resultado melhor, mas futebol não é sobre merecimento, é sobre eficiência. Criamos mais no segundo tempo, tivemos mais chances claras, mas não convertemos em gols - avaliou o camisa 7 do São Paulo.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- Acho que foram dois tempos distintos Eles dominaram praticamente o primeiro tempo, enfrentamos uma grande equipe, o líder do campeonato, que joga forte fisicamente. Foi um grande duelo. Difícil falar em gosto amargo, claro que em casa a gente quer vencer, mas valeu a dedicação - completou o jogador

Lucas Moura recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e está suspenso para o próximo desafio do São Paulo no Brasileirão, contra o Fortaleza, no sábado (27), no Castelão, às 21h30.