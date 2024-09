Rogério Ceni é o jogador com mais títulos na história do São Paulo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro

O São Paulo é um dos clubes mais conhecidos cenário nacional e internacional, devido às conquistas que o Clube da Fé conquistou durante a sua história. Inúmeros craques passaram pelo plantel são-paulino com grandes glórias. O Lance! te mostra os jogadores com mais títulos na história do São Paulo.

Rogério Ceni é o jogador com mais títulos na história do São Paulo (Foto: AFP / NELSON ALMEIDA)

Confira os jogadores com mais títulos pelo São Paulo

18 títulos: Rogério Ceni

O primeiro lugar da lista não poderia ser diferente. O maior goleiro artilheiro da história e maior ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, é também o jogador com mais títulos pelo clube. Durante sua passagem de mais de 20 anos pelo clube, Ceni conquistou duas taças da Libertadores, o Mundial de clubes por uma vez, além de ganhar o Campeonato Brasileiro por três vezes consecutivas, em 2006, 2007 e 2008, algo que nenhum clube conseguiu realizar até o momento.

12 títulos: Ronaldão

O zagueiro e ídolo do São Paulo, Ronaldão, esteve presente nas campanhas do Tricolor que conquistou a América e o mundo em duas oportunidades consecutivas, nos anos de 1992 e 1993. Além disso, o defensor também ganhou dois Brasileiros em 1986 e 1991, além de ganhar o Campeonato Paulista quatro vezes.

Ronaldão conquistou 12 títulos pelo Tricolor (Foto: AE)

11 títulos: Zetti e Muller

No mesmo elenco de Ronaldão, os atletas Zetti e Muller também ganharam a América e o mundo durante o início da década de 90 em duas oportunidades, mas tem um título a menos do que o zagueiro durante a passagem de ambos pelo São Paulo. Os dois jogadores possuem basicamente os mesmos títulos, com Zetti ganhando duas Recopas Sul-Americanas em 1993 e 1994, enquanto Muller ganhou dois Campeonatos Paulistas no final da década de 1980.

Campeão do mundo com o São Paulo em duas vezes, Zetti tem 11 títulos pelo clube (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

10 títulos: Cafu

Fechando a lista, está um dos maiores laterais-direitos da história do Brasil. Cafu foi mais um dos grandes jogadores do São Paulo na década de 1990, também participando dos títulos já citados da Libertadores e do Mundial de Clubes que o clube conquistou na época. Ele também ganhou o Campeonato Paulista por duas vezes, além de ser campeão brasileiro e bicampeão da Supercopa Libertadores.