Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 05/09/2024 - 08:22 • São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Jamal Lewis, recém-contratado do São Paulo, está impressionado com os torcedores do clube. Segundo o jogador da Irlanda do Norte, apesar do pouco tempo de casa, já vem recebendo um carinho muito grande, além de estar ansioso para jogar pelo clube.

- Até o momento, tem sido uma loucura. Recebi boas-vindas amorosas dos torcedores, mal posso esperar para encontrá-los. Espero que seja uma parceria perfeita - disse o jogador, ao SPFC play.

O jogador chega por empréstimo do Newcastle-ING, com opção de compra ao fim do vínculo. Nascido no Reino Unido, o jogador é o primeiro britânico a atuar pelo Tricolor na história do clube.

- Eu sou fã do futebol brasileiro desde garoto, se você ama o futebol brasileiro, você ama o São Paulo. É o clube de maior sucesso internacional no Brasil. Espero chegar e ganhar mais troféus - afirmou o atleta.

- Sou lateral-esquerdo, sou atlético, amo ir para o ataque. Ajudar o time, dar assistências, fazer gols. Atuar com os pontas, jogar com velocidade, como na Premier League, eu gosto de defender, ajudar o time a não tomar gols. O jogo perfeito para mim é duas outra três assistências e nenhum gol sofrido - completou o jogador.