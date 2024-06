Leonardo Hübbe/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo não terá tempo para descansar. Após empatar na noite desta quinta-feira (13) com o Internacional em Criciúma, o Tricolor já retorna aos treinamentos nesta sexta para encarar o Corinthians, no domingo (16), em Itaquera, pela nona rodada do Brasileirão. O time está invicto sob o comando de Luis Zubeldía e quer aproveitar o mau momento do rival para buscar sua segunda vitória na Neo Química Arena.

Na última vez em que as equipes se enfrentaram, justamente no estádio corintiano, o Tricolor conquistou sua primeira vitória no local: 2 a 1 em partida válida pelo Paulistão. A boa notícia para o São Paulo é que três pendurados não receberam cartão amarelo contra o Colorado e estarão à disposição da comissão técnica na partida. São eles: Alisson, Alan Franco e Rodrigo Nestor.

Em contrapartida, o Corinthians, que vive crise dentro e fora de campo e precisa urgentemente da vitória para deixar as últimas posições da tabela, perdeu Rodrigo Garro por suspensão. Além do meia, o zagueiro Gustavo Henrique expulso contra o Atlético-GO também é baixa no Majestoso.

Com Zubeldía no comando, o Tricolor venceu oito jogos e empatou três. No Brasileirão, o Tricolor ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, sendo quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 12 gols marcados e seis sofridos.