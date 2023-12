Vale lembrar que, desde a conquista da Copa do Brasil, o Tricolor tem se esforçado para garantir a permanência de jogadores importantes do elenco. Beraldo, por exemplo, foi o primeiro a renovar contrato (até 2028) em uma lista que conta também com o capitão Rafinha, o volante Alisson e o atacante Wellington Rato, jogadores fundamentais na campanha do título. Ainda assim, a extensão do vínculo do zagueiro sempre foi um movimento mais de precaução do que realmente uma garantia de permanência do atleta.