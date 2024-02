Ao saber que não seria relacionado e ainda trabalhando a forma física, James Rodríguez não viajou com a delegação do São Paulo para Belo Horizonte, palco da decisão da Supercopa diante do Palmeiras. Outros atletas contundidos, como Lucas Moura e Rodrigo Nestor, acompanharam os companheiros pessoalmente na conquista do título do clube do Morumbi.