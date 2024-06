Igor Vinícius sai em defesa de Jandrei, criticado pela torcida do São Paulo

Igor Vinícius (Divulgação)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 30/06/2024 - 20:19 • São Paulo (SP)

O goleiro Jandrei vem sendo fortemente criticado por parte da torcida do São Paulo por ter falhado no duelo contra o Criciúma, no meio da semana, e por ter demonstrado insegurança em alguns lances da vitória do Tricolor sobre o Bahia, por 3 a 1, neste domingo (30), no Estádio do Morumbis. Para Igor Vinícius, Jandrei é um goleiro que passa confiança a todo o elenco tricolor.

- No segundo tempo (contra o Bahia) ele salvou a gente numa bola de cabeça. É um goleiro que todo mundo tem confiança, já está aqui tem um tempo no São Paulo. Ele sabe do potencial dele, o que ele pode entregar para a equipe e, obviamente, depois da última partida (contra o Criciúma) todos ficamos ao lado dele - disse Igor Vinícius.

- Não foi um erro de defesa, mas talvez de concentração. A gente sabe que o Jandrei é muito concentrado, sempre vai nos ajudar, é um atleta muito importante para a gente - completou o lateral do tricolor.