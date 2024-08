Homenagem: CT do São Paulo hasteia bandeira a meio mastro

Bandeira a meio mastro no CT do São Paulo (Foto: Instagram Arquibancada Tricolor)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 15:20 • São Paulo

O Centro de Treinamento do São Paulo, localizado na Barra Funda, hasteou a bandeira do Brasil a meio mastro nesta quarta-feira em tributo a Juan Izquierdo. O jogador do Nacional (URU) faleceu na noite de terça-feira, após cinco dias internado no Hospital Albert Einstein devido a uma arritmia cardíaca. De acordo com os boletins médicos, o quadro evoluiu para comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana.

O velório do jogador será realizado na quinta-feira a partir das 10h da manhã na sede do Nacional e terá abertura para visitação do público. O São Paulo fará uma homenagem ao uruguaio antes da partida contra o Atlético-MG hoje à noite e a CBF prometeu um minuto de silêncio em todos os jogos da Copa do Brasil.

Juan Izquierdo morreu aos 27 anos após cinco dias internado (Foto: Divulgação/Nacional-URU)

Juan Izquierdo se sentiu mal durante a partida do Nacional contra o São Paulo, pelas oitavas da Libertadores na quinta-feira (22). Ele foi levado com quadro de arritmia cardíaca para o hospital Albert Einstein, onde teve uma parada cardíaca. Após cinco dias internado, o uruguaio, de 27 anos, não resistiu e faleceu na noite de terça. Ele deixa a esposa e dois filhos, um deles recém nascido.