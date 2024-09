Hino do São Paulo: veja letra, origem e história da música

O São Paulo possui uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil; Confira a história do hino Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro

O hino do São Paulo é uma das músicas mais icônicas do futebol brasileiro, muito por conta da grande participação da "Torcida que Conduz" nos jogos do Tricolor Paulista. Quer saber tudo sobre as origens e histórias do hino do São Paulo? O Lance! conta para você logo abaixo.

Veja toda a história por trás do hino do São Paulo, um dos mais famosos do futebol brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira a letra do hino do São Paulo

Salve o Tricolor Paulista

Amado clube brasileiro

Tu és forte, tu és grande

Dentre os grandes és o primeiro

Ó, Tricolor

Clube bem-amado

As tuas glórias

Vêm do passado

São teus guias brasileiros

Que te amam ternamente

De São Paulo tens o nome

Que ostentas dignamente

Ó, Tricolor

Tuas cores gloriosas

Despertam amor febril

Pela terra bandeirante

Honra e glória do Brasil

Origem e história do hino do Tricolor Paulista

O hino são-paulino foi inicialmente criado no ano de 1936, com composição do tenente José Porphyrio da Paz sofreu algumas mudanças até ser de fato oficializado pelo clube em 1942. José inclusive, viria a ser peça chave na refundação do São Paulo em 1935, quando o clube passava por crises financeiras e institucionais. Ele foi empossado como Diretor Esportivo e chegou até a ser despejado de casa com a sua família, por direcionar todos os seus ganhos ao São Paulo.

As mudanças sofridas pelo hino do São Paulo

Ao longo dos anos, algumas partes do hino acabaram caindo no esquecimento dos torcedores. Partes da quarta estrofe da canção, que continha referências aos clubes que originaram o Tricolor (Club Athletico Paulistano e Associação Atlética das Palmeiras) acabaram deixadas de lado pela torcida. Ambos os clubes faziam parte da música, mas a letra que teve que ser alterada por conta da mudança de nome do então Palestra Itália, para Palmeiras.

Trazes glórias luminosas

Do Paulistano Imortal

Do Palmeiras também trazes

Um brilho tradicional

A solução que Porphyrio encontrou foi de fazer uma lembrança ao antigo estádio São Paulo, a Chácara da Floresta, que também era casa de outros clubes da cidade de São Paulo.

Trazes glórias luminosas

Do Paulistano imortal

Da Floresta também trazes

Um brilho tradicional

A última alteração no hino do São Paulo viria a aparecer no ano de 1966, após a inauguração do Morumbi. O militar então apresentou a versão final da canção e entregou os direitos da música ao clube.

Tuas cores gloriosas

Despertam amor febril

Pela terra bandeirante

Honra e glória do Brasil