Hernán Crespo não poupa palavras após derrota do São Paulo: ‘É para esquecer’

Hernán Crespo foi direto na sua análise após a derrota do São Paulo contra o Grêmio por 2 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao falar do resultado desta quinta-feira (16). o técnico reforçou que não foi um jogo bom e, diferente das derrotas mais recentes, o Tricolor Paulista não fez uma boa partida.

continua após a publicidade

O Tricolor sofreu dois gols, ambos de Carlos Vinícius. Um deles foi uma penalidade, no segundo tempo. Mesmo assim, falou sobre a queda de rendimento principalmente após os gols.

- Acho que, na primeira parte, o time estava jogando bem, mas faltava essa qualidade na frente para finalizar melhor. Sabia que o Grêmio, depois da vantagem, ia jogar com um bloco baixo, então tínhamos que ter um pouco de qualidade, jogar bola e criar com Lucas, Luciano, alguma coisa. Mas acabou cedo; depois do pênalti, o jogo não foi bom - disse.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Infelizmente, temos muitos e precisamos fazer o melhor possível. Acho que a gente jogou contra o Palmeiras 70 minutos bem, mas o jogo é muito mais que 90 minutos. Com o Fortaleza, jogou bem, estava criando coisas boas, mas hoje não. Hoje é para esquecer, totalmente - completou.

➡️Com brilho de Carlos Vinícius, Grêmio vence o São Paulo pelo Brasileirão

Crespo criticou o resultado do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo vive sequência complicada

Esta é a segunda derrota seguida do São Paulo na competição. Esta sequência de resultados prejudica, inclusive, a meta de entrar no G6 da tabela, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Eliminado do continental recentemente, que era a grande prioridade no ano, o Brasileirão é o único compromisso do Tricolor até o final da temporada. Crespo falou sobre os resultados recentes também.

continua após a publicidade

- É acreditar e olhar o dia a dia; não posso falar de uma sequência porque todos os jogos têm uma história. Aconteceu, os três pontos foram deles; contra a LDU, criamos e estamos fora. Hoje foi uma derrota merecida; em outros casos, acho que não. Podia pontuar, podia ganhar em outros casos; hoje não, foi chato e não gostei. Não quero perder a energia; sabemos que teremos dez jogos pela frente e [é] fazer o melhor possível mediante as situações que acontecem no dia a dia - completou.

O São Paulo volta a jogar no domingo, dia 19, contra o Mirassol, no Maião, às 18h30. Enquanto isso, o São Paulo segue na oitava, com 38 pontos.