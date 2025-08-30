menu hamburguer
Hernán Crespo concede entrevista coletiva após derrota do São Paulo; veja na íntegra

Cruzeiro vence o São Paulo por 1 a 0, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

imagem cameraHernán Crespo, técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Dia 30/08/2025
23:31
Atualizado há 2 minutos
Cruzeiro derrotou o São Paulo por 1 a 0, neste sábado (30), no Mineirão, e assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos - agora torce para tropeço do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, neste domingo (31). O Tricolor paulista perdeu invencibilidade de oito rodadas no Brasileirão e continua em sétimo lugar, com 32 pontos. O gol da vitória celeste foi marcado de falta, por Matheus Pereira, no segundo tempo.

Veja a coletiva do técnico do Tricolor na íntegra:

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 SÃO PAULO
22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 21h
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gol: Matheus Pereira (19'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Villalba, Lucas Silva (Cruzeiro) e Luciano, Patrick, Bobadilla, Rodriguinho (São Paulo)
💸 Renda: R$ 2.175.177,30
🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 36.882

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Sinisterra), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Kauã Prates); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Eduardo).

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia (Henrique), Bobadilla, Rodriguinho e Patryck (Wendell); Ferreira (Tapia) e Luciano (Dinenno).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
4️⃣ Quarto árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Bobadilla, do São Paulo, e Kaiki, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
