Pablo Maia subiu para o profissional no último ano, logo no Campeonato Paulista. Em 2022, chegou até mesmo a ser eleito como a revelação do estadual. Com dois anos no elenco principal, conseguiu se tornar um dos principais nomes da equipe, praticamente titular absoluto da posição. Inclusive, Pablo Maia chegou a entrar até mesmo na mira de clubes da Europa, como o West Ham.