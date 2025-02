Escalações São Paulo x Inter de Limeira: Tricolor volta a ter titulares

O São Paulo entra em campo logo mais para enfrentar a Inter de Limeira, em jogo adiado válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2025. As equipes teriam se enfrentado no dia 15 de janeiro, mas o Tricolor estava na disputa da pré-temporada nos Estados Unidos e não atuou na abertura do estadual. A equipe de Luis Zubeldía volta a ter titulares no onze inicial após a derrota para o RB Bragantino no fim de semana.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo pode ter reencontro com Rogério Ceni ou Corinthians na Libertadores

Naquela ocasião, o técnico argentino colocou em prática o rodízio do time e escalou uma equipe alternativa, dando espaço para jogadores com menos minutagem e jovens do sub-20 que subiram para o elenco principal.

A bola rola às 21h30 na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no primeiro dos dois jogos do São Paulo no estádio. Com o MorumBis interditado por conta dos shows da cantora Shakira, o Tricolor tem a capital federal como sua segundo casa. Em agosto do ano passado foi fechado um acordo para o time mande jogos na arena em caso de impossibilidade de uso da sua tradicional casa. Na quinta-feira, o adversário será o Velo Clube.

continua após a publicidade

Elenco São Paulo em amistoso da FC Series. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Novidades na escalação do São Paulo

Na escalação, Zubeldía não pôde contar com Luciano, que recebeu o terceiro amarelo no jogo de Bragança Paulista e desfalca a equipe. Em seu lugar, Ferreira foi o escolhido, o que mexe no posicionamento dos atletas no setor de ataque.

Com essa mudança, Oscar passa a atuar mais centralizado, sem cair tanto pelo lado esquerdo, e ainda tem a chance de dar mais apoio ao centroavante Calleri, quase como um segundo atacante. O ponta que veio do banco jogará na esquerda, enquanto Lucas Moura permanece na direita.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo encaminha rescisão contratual de Santiago Longo

Outra mudança proposta na escalação é a entrada de Sabino na zaga. Havia a possibilidade de Alan Franco ser mantido, mas o argentino fica como opção no banco, assim como Ferraresi. Cédric Soares foi relaxcionado pela primeira vez e também poderá ser opção ao longo dos 90 minutos.

O São Paulo está escalado com: Rafael, Enzo Díaz, Arboleda, Sabino e Igor Vinicius; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Ferreira, Lucas e Calleri.

A Inter de Limeira vai a campo com: Igo Gabriel, Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alysson Dutra, Carlão e Juan Tavares; Marlon, Bernardo e Rhuan; Albano e Alex Sandro.