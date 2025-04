O São Paulo divulgou a escalação para a estreia na Copa Libertadores, que acontece às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, em Córdoba. A principal novidade é a presença de Oscar entre os titulares e Luciano entre os reservas.

No começo da semana, até mesmo a ida do veterano para o jogo era incerta. Contra o Sport, foi desfalque por conta de uma leve lesão na coxa.

O entendimento do Tricolor era que toda cautela seria adotada e Oscar só viajaria se estivesse recuperado. Após passar por avaliações e voltar a treinar com o elenco, a dúvida era se o jogador seria reserva ou não.

A resposta veio e o veterano irá começar jogando entre os titulares. No mais, Zubeldía chegará com um sistema de três defensores nessa escalação, com Arboleda, Alan Franco e Ferraresi. Enzo Díaz e Cédric devem atuar mais centralizados.

O meio-campo será formado com Oscar, Alisson e Luiz Gustavo, em um sistema mais ofensivo do que o visto no último jogo, mas ainda sem Lucas Moura, que se recupera de uma lesão no joelho e nem viajou. Calleri e Ferreirinha são os nomes do ataque. Luciano começa no banco de reservas.

Zubeldía definiu escalação para estreia na Libertadores (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo contra o Talleres com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cedric, Luiz Gustavo, Alisson e Enzo Díaz; Oscar, Ferreira e Calleri.