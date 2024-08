Escalação do São Paulo: Zubeldía quer volta de Rafinha e outros reforços na Libertadores

Zueldía ganha reforços para o confronto pela Libertadores (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Publicada em 15/08/2024 - 14:50 • Montevidéu

O São Paulo enfrenta o Nacional nesta quinta-feira (15) às 19h (horário de Brasília), no Gran Parque Central, em Montevidéu (Uruguai), no jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores. O Tricolor terá mudanças significativas na escalação em relação ao último embate que realizou no torneio.

Reforços no Tricolor

A última partida do clube paulista nesta competição ocorreu dois meses atrás, neste espaço de tempo o elenco sofreu perdas e ganhou reforços para a temporada. O técnico Luís Zubeldía não deve ter problemas para escalar sua equipe fora de casa, já que viajou com força máxima em busca de garantir um bom resultado.

Rafinha pode voltar a ser titular e capitão nesta partida após ficar de fora no último confronto do São Paulo contra o Atlético-GO pelo campeonato Brasileiro. O lateral-direito se machucou na primeira partida da fase de grupos da Libertadores mas vem se recuperando e foi poupado por Zubeldía, agora , deve voltar a ser titular contra o Nacional, já que Igor Vinícius não viajou para o Uruguai.

O meio campista Luiz Gustavo vem ganhando espaço e pode ser escalado para o confronto, por conta de suas grandes atuações e um físico de impressionar. Ferreira conquistou a vaga de titular na equipe de Zubeldía e se tornou importante no lado esquerdo do ataque Tricolor.

São Paulo pode ter escalação diferente para Libertadores (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Provável escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri

Desfalques

O técnico não conta com os Pablo Maia, por uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, Alisson, que ainda se recupera da cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito, Erick com dores musculares e Galoppo com dores no pé.

O segundo confronto entre os times acontecem na próxima quinta-feira (22) às 19h, no Morumbis em São Paulo.