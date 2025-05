Escalação do São Paulo: time tem novidades para jogo na Libertadores

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Alianza Lima pela quarta rodada da Copa Libertadores. O jogo será às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

O Tricolor teve dois retornos importantes. Pablo Maia e Arboleda voltaram a ser relacionados, sendo Pablo a maior surpresa pela rápida recuperação. Porém, a dupla começará no banco de reservas, até mesmo pelas condições físicas e pelo ritmo.

Lucas Moura retorna para o continental também. O veterano começa entre os suplentes também.

Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo são os nomes do setor defensivo na escalação. No meio de campo, estão Marcos Antônio, Alisson e Alves. No lado ofensivo, Cedric, Ferreirinha e André Silva são as escolhas. A principal mudança foi justamente no ataque, com Lucas Ferreira começando no banco.

Oscar, Luiz Gustavo e Henrique, o lateral Igor Vinícius e o atacante Calleri são os desfalques da partida desta terça-feira (6).

O Tricolor é líder do grupo D, com sete pontos. Se vencer, facilita o caminho pensando em uma classificação para as oitavas de final da competição. No campeonato, foram duas vitórias e um empate até o momento.

Do lado do Alianza Lima, a principal ausência é Zambrano, que foi expulso na partida contra o Talleres. Cepellini também está fora, devido a uma suspensão imposta pela Conmebol por atos racistas ocorridos no jogo contra o Boca Juniors.

Elenco do São Paulo está em Lima há dois dias (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo está formada por Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo; Marcos Antônio, Alisson e Alves; Cedric, Ferreirinha e André Silva.