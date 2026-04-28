O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Millionarios, em jogo que acontece nesta terça-feira (28) pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor vai a campo com uma equipe totalmente alternativa. A bola rola em Bogotá.

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Roger Machado definiu sete nomes que não estarão na Colômbia para a partida: Lucas Ramon, Enzo Díaz, Rafael Toloi, Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri.

Uma das principais novidades é no gol. Carlos Coronel fará sua estreia. Pela primeira vez na temporada, Rafael será poupado no gol. Cedric, Alan Franco, Dória, Sabino e Nicolas completam a defesa. No meio de campo, outra formação. Luan, Djhordney e Cauly foram as escolhas. Nesta escalação, o ataque tricolor será formado por Tapia e André Silva.

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O Tricolor lidera o Grupo C com seis pontos, seguido do O'Higgins e do próprio Millionarios, ambos com três pontos cada. O desempate de saldo de gols mantém os chilenos na frente, já que a equipe colombiana tem -1 contra zero do time do Chile. O Boston River, do Uruguai, ainda não pontuou e é o lanterna da chave.

Escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Carlos Coronel; Cedric, Alan Franco, Dória, Sabino e Nicolas; Luan, Djhordney e Cauly; Tapia e André Silva.

Carlos Coronel fará sua estreia contra o Millionarios (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Ficha Técnica:

⚽MILLIONARIOS X SÃO PAULO - 3ª rodada da Sul-Americana (Grupo D)

📲 Terça-feira, dia 28 de abril de 2026

📍Estádio: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: plano premium do Disney+ (clique aqui para assistir ao vivo no Disney+)

🗣️Arbitragem: Juan Benítez (PAR)

🚩Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Jose Cuevas (PAR)

📟 VAR: Ulises Mereles (PAR)