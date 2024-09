(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/09/2024 - 12:32 • São Paulo (SP)

A surpresa na escalação do São Paulo diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil, ficou por conta do retorno de Liziero, volante revelado pelas categorias de base do Tricolor, mas que atuou em apenas uma partida como titular nesta temporada, justamente quando a equipe escalada foi a reserva, contra o Atlético-GO, um mês atrás.

Liziero, de 26 anos, estava emprestado ao Yverdon, da Suíça, retornou ao São Paulo em junho, e tem contrato válido até dezembro deste ano. O técnico Luis Zubeldía vem gostando do desempenho do jogador nos treinamentos e explicou o motivo de ter optado por ele e não por Marcos Antônio ao lado de Luiz Gustavo, e na vaga de Bobadilla, no meio-campo.

- O Marcos Antônio não tem chegada ofensiva ao gol, ele é um bom volante de posse, mas não tem essa vocação ofensiva. Precisávamos de um volante misto, que marque e pode jogar em situações de construção, e Liziero, nesses dois lados do jogo, de construção e recuperação, está melhor posicionado que o Marcos Antônio - explicou o treinador argentino, após a partida.

O volante, de fato, foi bem em seu desempenho na Arena MRV, deixando o meio-campo com mais qualidade e, assim como explicou o treinador, ele também auxiliou na construção de jogadas.

- Marcos Antônio não está vinculado à parte ofensiva, a gol, ele tem posse e pode transitar pelo meio-campo, mas não vinculado a gol e nem a assistências - concluiu Zubeldía.

O empate sem gols em Belo Horizonte eliminou o São Paulo da Copa do Brasil, já que o time havia perdido o primeiro duelo das quartas de final por 1 a 0. No entanto, o Tricolor segue firma na Libertadores e briga pelas primeiras posições no Brasileirão.

O próximo desafio da equipe paulista será no domingo (15), contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30, pela 26ª rodada do Nacional. O São Paulo ocupa a sexta posição da tabela de classificação, com 41 pontos.